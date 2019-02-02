"Долги растут": СМИ рассказали о банкротстве Фонда гарантирования вкладов

СМИ рассказали о банкротстве ФГВФЛ / comments.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц можно считает банкротом, ведь его долги превышают 77 млрд грн.

Начиная с 2014 года для поддержки ФГВФЛ Минфин и НБУ предоставили кредиты со ставками от 10 до 12,5% годовых и выше, говорится в материале на zn.ua.

"Теперь же, когда страсти улеглись, а сектор очистился, оказалось, что долги Фонда превышают 77 млрд грн и будут расти, ведь процент набегает, а ресурсов для его погашения раньше срока — нет. По данным ФГВФЛ, на январь 2019-го общая сумма аккумулированных ним средств составила 14,3 млрд грн. В итоге Фонд, выплативший вкладчикам в 2014–2017 гг. почти 88 млрд грн, в течение 2025–2031 гг. должен будет выплатить еще 85 млрд грн процентов по кредитам, взятым для этого у Минфина, и вернуть сами кредиты, а это еще 59,5 млрд. Всего — 145 млрд грн", — сказано в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что на взятке в 5 миллионов долларов поймали чиновника ФГВФЛ.