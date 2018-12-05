Вкладчики разорившегося банка ВТБ не могу получить свои вклады из-за нардепа

Нардеп взял кредит в ВТБ и не спешит возвращать / Фото: Facebook/Денис Дзензерский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, что один из украинских политиков не внес в декларацию информацию об обязательствах по поручительству по кредитам, в результате чего вкладчики разорившегося банка с российским капиталом ВТБ не могут получить свои вклады.

"5 декабря 2018 года в Киевском апелляционном суде состоится заседание по делу, от решения в котором в большой степени зависит судьба расчета с вкладчиками АО "ВТБ банк", - сказано в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

Отмечается, что общая сумма задолженности составляет 280 миллионов долларов.

"Сегодня же сложилась ситуация, когда финансовый поручитель, игнорируя судебные решения о взыскании долга в пользу банка, не возвращает кредитные средства. Фонду важно взыскать максимальную сумму средств из всех должников, независимо от их социального статуса и политической принадлежности", - говорится в сообщении.

По информации Экономической правды, речь идет о заместителе главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Денисе Дзензерском.

"Фонд гарантирования призывает судей при рассмотрении дел о взыскании задолженности по недобросовестным заемщикам "ВТБ банк" иметь в виду, что такие средства идут не в карман российским владельцам, а направляются исключительно на выплаты вкладчикам", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Украины признал неплатежеспособной украинскую "дочку" российского банка ВТБ.