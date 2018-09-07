Стало известно о банкротстве крупнейшего украинского производителя молочной продукции

"Галичина" / vk.com/Молочна компания "Галичина"

Хозяйственный суд Львовской области признал ЧАО "Галичина" банкротом и запустил процедуру ликвидации.

Соответствующее решение суд принял 30 августа нынешнего года появилось в "Едином реестре судебных решений". Решение набрало силу в день принятия.

Согласно реестру требований кредиторов, общая задолженность ЧАО "Галичина" составляет 1,182 млрд гривен, в то время как имеющиеся активы предприятия составляют 231,796 млн гривен.

Также известно, что судьи не обнаружили никаких признаков фиктивного банкротства компании и не установлено доведение до банкротства компании распорядителем имущества. Сейчас, после признания банкротства, "Галичина" должна закончить технологический цикл по изготовлению продукции в случае возможности ее продажи.

К слову, история "Галичины" насчитывает ровно двадцать лет. В последние годы компания стала одним из крупнейших производителей молочной продукции (сметаны, кефира, йогуртов, творога, масла и т.д.) на украинском рынке.

Напомним, ранее в Украине объявлен банкротом крупнейший судостроительный завод.