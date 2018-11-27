В Украине обанкротился банк с российским капиталом

Банк ВТБ в Украине признан банкротом / informator.dp.ua

Национальный банк Украины признал неплатежеспособной украинскую "дочку" российского банка ВТБ.

"В связи со снижением объема ликвидности ВТБ банка и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца НБУ 13 ноября 2018 года отнес ВТБ банк к категории проблемных. Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства", - говорится в постановлении НБУ.

В НБУ заявляют, что 97% вкладчиков ВТБ (59,1 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы.

В сообщении Нацбанка уточняется, что банкротство ВТБ не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Напомним, ранее хозяйственный суд Львовской области признал ЧАО "Галичина" банкротом и запустил процедуру ликвидации.