Украина "затарилась" российским ядерным топливом на сотни миллионов долларов

Украина купила российские ТВЭЛы на 374,621 млн дол / belenergetics.ru

Российская компания ТВЭЛ в 2018 году поставила в Украину ядерное топливо на сумму 374,621 млн долларов, сообщили в Государственной службы статистики.

Кроме того, за тот же период времени, Украина купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) топлива на 148,53 млн долларов.

В целом за весь прошлый год Украина закупила за рубежом ядерное топливо на сумму 523,151 млн долларов.

Отметим, что при этом доля ядерного топлива ТВЭЛа в суммарном импорте составила 71,6%, компании Westinghouse – 28,4%.

Напомним, ранее сообщалось о тайном соглашении между НАЭК Энергоатом и российским ТВЭЛом на поставку ядерного топлива в Украину.

Позднее в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации" по поводу закупки российских ТВЭЛов.