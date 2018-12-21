"Тайное" соглашение с РФ: в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации"

В Энергоатоме прокомментировали "тайное" соглашение с РФ / energoatom.kiev.ua

Решения, касающиеся энергетической независимости страны, должны находиться в совместной компетенции Кабинета министров и СНБО, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Таким образом он отреагировал на сообщение о тайном соглашении между НАЭК Энергоатом и российским ТВЭЛом на поставку ядерного топлива в Украину.

"Считаю: те, кто причастен к принятию решения, которое позволяет России сохранить ключевые позиции в стратегической для Украины отрасли атомной энергетики, "задолжали", как минимум, исчерпывающее объяснение украинскому обществу и нашим иностранным партнерам", - подчеркнул Климкин на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь в Энергоатоме подтвердили информацию о договоре с ТВЭЛом, однако подчеркнули, что соглашение не было секретным.

"Упрек о "засекречивании" информации о дополнительном соглашение с ОАО "ТВЭЛ" не соответствует действительности, поскольку о его заключении проинформировали не только украинскую власть, но и всех представителей американского правительства и энергетической отрасли США, с которыми происходили встречи", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что о соглашении знала делегация Комиссии ядерного регулирования (US Nuclear Regulatory Commission, NRC) во главе с комиссионером Стивеном Бернсом, директор офиса Министерства энергетики США в Украине Хизер Белл, министр энергетики США Рик Перри и заместитель председателя Департамента энергетики США Эдвард МакГинис.

Кроме того, в Энергоатоме обвинили издание Зеркало недели (опубликовавшее сообщение о тайном соглашении с РФ) в том, что информацию о соглашении вырвали из контекста интервью президента компании Юрия Недашковского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выразило заинтересованность в развитии отношений с российской госкорпорацией "Росатом".