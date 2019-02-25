Доллар передумал дешеветь: чего ждать от курса на этой неделе

Что будет с долларом в Украине на этой неделе / РБК-Украина

Неделя начинается ростом курса доллара в Украине.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар на сегодня подорожал на 2 копейки (хотя накануне он упал в цене на 9 копеек).

Евро наоборот падает: в понедельник валюта Евросоюза в Украине подешевела на 6 копеек.

НБУ установил на 25.02.19 следующий курс валют в Украине:

1 доллар США – 27,0173 грн/$;

1 евро – 30,5971 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1238 грн.

Будет ли расти доллар в Украине

На этой неделе банкиры ожидают роста курса доллара в Украине в связи с началом выплат Госказначейства: в конце месяца бизнес традиционно получит возмещение НДС и, с наибольшей вероятностью, конвертирует данные выплаты в валюту. С ростом спроса вырастет и курс доллара, поясняют эксперты.

Ранее в НБУ назвали две причины, почему падает доллар. Благоприятная конъюктура и отсутствие паники – главные факторы укрепления гривны.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.