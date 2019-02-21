Почему падает доллар: в НБУ назвали две причины

Доллары / torange.biz

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в данный момент, вызвано несколькими факторами.

"Во-первых, это благоприятная ситуация на внешних рынках для украинских экспортеров - аграриев и металлургов. Во-вторых, рынок привык к гибкому курсообразованию и постепенно исчезает сезонность. Теперь у людей и бизнеса нет панического ажиотажа. И бизнес, и население начинают считать, что выгоднее: держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых", - объяснила первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию НВ Бизнес.

Ранее сообщалось, что в 2019 году сезонность курса валют должна полностью разрушиться в связи с тем, что курсовую динамику будет определять график погашения внешних долгов.