В Украине промпроизводство за месяц обвалилось на 13,8%

26 февраля 2019, 12:00

Спад промпроизводства в годовом выражении составил 3,3%.

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Стало известно о падении промпроизводства в Украине / grani.lv

В январе 2019 года спад промышленного производства, по сравнению с декабрем 2018 года, достиг 13,8% без учета корректировки на эффект календарных дней.

В то же время этот показатель, с учетом корректировки эффекта календарных дней, составляет 0,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Вместе с тем, в годовом выражении (к январю 2018 года) спад промпроизводства замедлился до 3,3% без учета корректировки на эффект календарных дней после 3,5% месяцем ранее.

А учитывая корректировку на эффект календарных дней этот показатель в январе ускорился до 2,9% с 2,7% месяцем ранее.

Также отмечается, что статистические данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составил 3,2 процента.

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промышленность производство Госстат Промпроизводство
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