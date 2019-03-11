Будет падать и дальше: эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам

Какого курса доллара ждать украинцам / Reuters

Курс доллара в Украине снова просел.

Курс гривны к доллару на 11 марта укрепился на 9 копеек, а по отношению к евро – на 19 копеек. И это еще не предел, заверяют эксперты: гривна продолжит укрепление на этой неделе.

Курс валют НБУ на 11.03.2019:

1 доллар США – 26,3891 грн/$;

1 евро – 29,7432 грн/евро;

10 российских рублей – 4,0005 грн.

Укрепление гривны аналитик ГК Forex Club Денис Повторенко связывает с заявлением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что правительство страны ставит перед собой цель на 2019 год добиться стабильного роста экономики свыше 3% ВВП.

Кроме того, "Нафтогаз" сообщил о том, что запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона, несмотря на снижение его объемов до 9,4 млрд кубов.

"Вероятно, на фоне этих сообщений курс гривны может еще немного подрасти и подняться до отметки 23,3-23,35 грн/$", – отметил Повторенко в комментарии Главреду.

Как сообщалось, к концу текущего года средняя зарплата в Украине вырастет до 12 тыс. грн – если прогнозы Нацбанка касательно курса доллара в Украине и уровня инфляции окажутся правдивыми.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.