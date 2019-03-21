Российская компания расторгнет контракт с Южмашем на производство ракет Зенит – СМИ

Зенит-3S / sea-launch.com

Российская частная компания S7 Space намерена в апреле расторгнуть контракт с украинским предприятием Южмаш на производство 12 ракет-носителей Зенит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Официально эта информация пока не подтверждена. В Роскосмосе сказали, что не знают о расторжении контракта. В Южмаше отказались от комментариев.

Отметим, что контракт на производство 12 ракет Зенит был заключен в апреле 2017 года. Ожидалось, что ракеты станут использовать в программах Морской старт и Наземный старт. S7 Space заплатила по контракту часть суммы — около 30 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российская компания "Российские космические системы" заявила о том, что больше не нуждается в украинских комплектующих по созданию систем для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС.