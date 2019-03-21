Канада выделит 100 млн долларов на военную помощь Украине

Канада и Украина / УНИАН

Канада в бюджете на 2019 год предусмотрела до 105,6 млн долларов в течение трех лет на военную помощь Украине. Об этом сообщает УНН.

В частности, 99,6 млн долларов будет составлять дополнительное финансирование военной помощи Канады и до 6 млн долларов - поддержка более широких усилий по реформированию сектора обороны и безопасности в Украине.

Отметим, что с 2015 года канадские военные проводят обучение и помогают наращивать потенциал Вооруженных сил Украины с помощью операции UNIFIER.

Ранее сообщалось, что Канада продлит пребывание в Украине своей военной миссии на 200 человек.