Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине

Нацбанк серьезно повысил курс евро к гривне / REUTERS

В четверг, 21 марта, в Украине Национальный банк на несколько копеек повысил курс доллара к гривне и серьезно поднял курс евро.

Курс евро подскочил на 19 копеек, а курс доллара возрос на 9 копеек.

"Пополнев" на 19 копеек, курс евро снова перешагнул психологическую отметку в 31 гривну.

НБУ на пятницу, 22 марта, установил такой курс гривны к американской и европейской валюте:

100 долларов — 2725,6311 грн (21 марта — 2716,7879);

100 евро — 3103,6761 грн (3084,6410).

Напомним, в начале 2019 года гривна укреплялась к доллару и евро. Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил Главреду, что временное укрепление гривны являлось средством склонить на сторону президента Петра Порошенко большую часть избирателей на выборах 2019.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что до дня выборов президента в Украине курс доллара будет 28 гривен за один "зеленый".

В проекте закона о госбюджете нашей страны на 2019-й, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".