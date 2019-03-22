Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине

22 марта 2019, 08:25

Нацбанк решил, что курс доллара к гривне должен быть выше на 9 копеек.

НБУ серьезно повысил курс евро к гривне
Нацбанк серьезно повысил курс евро к гривне / REUTERS

В четверг, 21 марта, в Украине Национальный банк на несколько копеек повысил курс доллара к гривне и серьезно поднял курс евро.

Курс евро подскочил на 19 копеек, а курс доллара возрос на 9 копеек.

"Пополнев" на 19 копеек, курс евро снова перешагнул психологическую отметку в 31 гривну.

НБУ на пятницу, 22 марта, установил такой курс гривны к американской и европейской валюте: 

100 долларов — 2725,6311 грн (21 марта — 2716,7879);

100 евро — 3103,6761 грн (3084,6410).

Напомним, в начале 2019 года гривна укреплялась к доллару и евро. Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил Главреду, что временное укрепление гривны являлось средством склонить на сторону президента Петра Порошенко большую часть избирателей на выборах 2019.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что до дня выборов президента в Украине курс доллара будет 28 гривен за один "зеленый".

В проекте закона о госбюджете нашей страны на 2019-й, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Доллар евро НБУ курс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:21
Кавылин рассказал об образовательных инициативах в ГФС Киевской области
09:21
Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли мнение
08:55
Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших Фото Видео
08:34
Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят мнение
08:25
Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине
08:00
Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке" Фото Видео
07:45
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
07:25
"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов Фото Видео
07:16
После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News
06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа мнение
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
06:34
Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019
06:10
Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли Видео
05:44
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
05:08
Экс-нардеп объяснил, светит ли "Л/ДНР" включение в состав России Видео
04:23
Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом
03:36
Политолог рассказал, кому Путин поможет выйти во второй тур президентских выборов в Украине Видео
01:17
Путин может только позавидовать Назарбаеву - Bloomberg
00:40
Сексологи рассказали, в каком возрасте вредно регулярно смотреть порно
00:15
Когда Троица 2019 в Украине Видео
21 марта, четверг
23:54
Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3 Видео
23:39
"Киев "разводит" Запад, как щенков": эксперт пояснил, как страх Порошенко повлиял на отмену статьи об обогащении Видео
23:18
"Думал, он умнее": эксперт оценил, почему Луценко раздул скандал вокруг Йованович только спустя 3 года Видео
22:58
"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает Видео
22:39
"Превратилась в бабульку": СМИ рассказали о страшном диагнозе Ротару
22:26
"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Видео
21:46
В МИД обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды" Видео
21:19
5 млн украинцев останутся без воды – или всем поднимут тарифы: что случилось Видео
21:09
Убийство Гандзюк: Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения Видео
20:41
"Оккупанты": Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию"
20:26
Стала известна дата премьеры сериала Слуга народа-3 Видео
19:55
Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов – Нафтогаз Видео
19:30
Украинских туристов порадовали безвизом с еще одной страной Видео
19:23
Донбасс будет возвращен в короткие сроки - Тимошенко
19:15
Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться Видео
18:55
С 1 апреля резко подорожают билеты на поезда
18:39
РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Видео
18:06
Стало известно, возле кого похоронили Началову: опубликованы фото Фото Видео
18:04
YUNA-2019: опубликован полный список номинантов премии Видео
17:54
Тимошенко рассказала, как устранить коррупционеров от власти и сделать Украину сильной
17:47
Канада выделит 100 млн долларов на военную помощь Украине Видео
17:46
Английский суд приостановил рассмотрение дела Нафтогаза и Газпрома
17:23
Зеленский назвал возможные компромиссы ради Крыма и Донбасса Видео
17:16
Трамп рассказал об украинском заговоре в пользу Клинтон
17:04
Умер звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Участок" Петр Зайченко
16:59
Бывшая супруга Януковича засветилась в Крыму: опубликованы фото
16:40
Журналист объяснил, почему Россия вцепилась за Януковича Видео
16:39
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске "титушки" напали на журналиста Фото Видео
16:36
Не пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019 Видео
16:30
Российская компания расторгнет контракт с Южмашем на производство ракет Зенит – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться