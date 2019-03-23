Доллар и евро упали ниже психологических отметок: назван курс валют в Украине на понедельник

НБУ серьезно укрепил курс гривны к доллару и евро / 1zoom.ru

В Украине Национальный банк на десятки копеек снизил курс доллара и курс евро по отношению гривне.

Курс доллара снижен на 30, а курс евро — на 57.

Серьезно "похудев", курс доллара оказался ниже психологической отметки в 27 гривен, а курс евро — ниже отметки в 31 гривну.

На понедельник, 25 марта, Нацбанк установил такой курс гривны к американской и европейской валюте:

100 долларов — 2696,0935 грн (22 марта — 2725,6311);

100 евро — 3047,1249 грн (3103,6761).

Напомним, в начале 2019 года гривна укреплялась к доллару и евро, а потом снова теряла позиции. Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил Главреду, что временное укрепление гривны было средством склонить на сторону президента Петра Порошенко большую часть избирателей на президентских выборах 2019.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что до дня выборов президента в Украине курс доллара будет 28 гривен за один "бакс".

В проекте закона о госбюджете нашей страны на 2019-й, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".