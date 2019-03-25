В Украине официальный курс доллара еще дальше откатился от психологической отметки

25 марта 2019, 18:58

НБУ решил, что в нашей стране доллар и евро должны стоить немного дешевле.

НБУ немного снизил курс доллара по отношению к гривне
Нацбанк немного снизил курс доллара по отношению к гривне / Reuters

В понедельник, 25 марта, в Украине Национальный банк укрепил гривну к доллару и евро — курс американской валюты еще дальше откатилась от психологической отметки в 27 гривен.

НБУ снизил курс доллара на 7 копеек, а курс евро "похудел" на 2 копейки.

На вторник, 26 марта, Нацбанк установил такой курс гривны к западным валютам:

100 долларов — 2688,9136 грн (25 марта — 2696,0935);

100 евро — 3045,1947 грн (3047,1249).

Напомним, в начале текущего года гривна укреплялась к доллару и евро. Президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил Главреду, что временное укрепление гривны было средством склонить на сторону президента и кандидата на этот пост на выборах 2019 Петра Порошенко большую часть избирателей.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что до дня выборов президента в нашей стране курс доллара будет 28 гривен за один "бакс".

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к 2019 года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Доллар евро НБУ курс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:15
Наталья Могилевская объяснила, почему переехала
19:01
"Действовал без согласия президента": Луценко пояснил мотив атаки на посла США
18:58
В Украине официальный курс доллара еще дальше откатился от психологической отметки
18:29
Россия вывезла из Крыма музейные экспонаты Фото
18:26
Трамп признал Голанские высоты землей Израиля
17:57
Гусь идет на выборы: интернет-мем показывает, как правильно проголосовать Видео
17:54
"Повтор рекорда": эксперт спрогнозировал курс биткоина
17:29
"Мартовский снег": в украинских Карпатах бушевала непогода
17:24
В ГРУ раскрыли планы РФ о перемещении ядерных боеприпасов в Крым
16:47
София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни"
16:12
Разница в 15 лет: Вера Брежнева призналась, как ей удалось кардинально изменить свою внешность
16:03
Диетолог объяснила, почему украинцы мало живут
16:00
"Пусть чудовище помнит судьбу Иуды": о чем говорит пресс-конференция экс-СБУшника в Москве
15:51
Граница на замке: в Украину не пропустили двух российских актеров
15:20
"Перепутала педали": в Днепре авто сбило двух девочек, опубликованы фото
15:01
"Где манеры?": Надя Дорофеева нарвалась на жесткую критику из-за вульгарного жеста
14:50
Роспуск группы Ленинград: Сергей Шнуров поделился планами на будущее
14:42
После решения КСУ о незаконном обогащении: НАБУ закрыло дело против Портнова
14:25
Старинные монеты и фибулы: в Киеве нашли клад, опубликованы фото Фото
14:23
Кара виновным и компенсация за Приват: Коломойский раскрыл планы после выборов Видео
14:04
Скотт Уокер умер: чем была известна одна из самых загадочных фигур в истории рока Видео
14:01
Филарет рассказал, как в ПЦУ относятся к главе бывшей УПЦ МП Онуфрию
13:56
Журналист раскрыл отношение Кремля к Зеленскому Видео
13:44
Сговор с Путиным: кошмарам Трампа пришел конец? мнение
13:34
Партия Зеленского и все-все-все: социологи провели опрос по поводу грядущих выборов Раду
13:22
Путина убьют, лучше б ему самому застрелиться – Виктор Суворов Видео
12:54
В России приготовились продлить контракт на транзит газа с Украиной
12:33
Официально: Лилия Подкопаева беременна во второй раз
12:19
Сюрпризы на любой вкус: синоптик спрогнозировал резкое изменение погоды в Украине Видео
12:19
Скончался легендарный музыкант Скотт Уокер
12:05
Как "рашагейт" завершился победой Трампа мнение Видео
12:03
Люксембург-Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020, прогнозы букмекеров
11:47
"Гоголь с мертвыми душами курит в углу": соцсети о "Гиви" и Захарченко в списках избирателей
11:41
Готовил теракт для СБУ под выборы: СМИ выяснили новые подробности о смерти убийцы водителя BlaBlaCar Фото Видео
11:40
"Трагедия, комедия и немного фарса": Алина Гросу представила клип на песню Vova Видео
11:15
"Петр не отступится": СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019 Видео
11:06
Светлана Лобода покрасовалась в полотенце на пикантном фото
10:53
Без глаза Кремля: В Москве отказались направлять наблюдателей на президентские выборы в Украине
10:35
Девушка дня Instagram: юная модель Victoria's Secret Ясмин Вейналдум Фото
10:25
В избирательных списках нашли "Гиви" и Захарченко
10:23
Бойцы ВСУ уничтожили технику боевиков на Донбассе: появилось огнедышащее видео Видео
10:17
Путин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только Украина мнение
09:57
Последний перед выборами соцопрос показал, с кем поборется Зеленский во втором туре Видео
09:39
В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важное Видео
09:23
Влад Топалов устроил "наезд" на Регину Тодоренко и приятеля: опубликовано видео Видео
09:01
Вызывает Вашингтон: Стало известно, о чем Трамп "перетер" по телефону с Меркель
08:38
Пощечина политикуму: почему украинцы поддерживают Зеленского мнение
08:36
Геомагнитный шторм: прогноз погоды на неделю обещает украинцам морозы и давление Видео
08:07
В больницу экстренно доставили легендарного советского телеведущего — СМИ
07:42
Хитрый план Кабмина: СМИ уличили правительство в планах по повышению пенсионного возраста
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться