В Украине официальный курс доллара еще дальше откатился от психологической отметки

Нацбанк немного снизил курс доллара по отношению к гривне / Reuters

В понедельник, 25 марта, в Украине Национальный банк укрепил гривну к доллару и евро — курс американской валюты еще дальше откатилась от психологической отметки в 27 гривен.

НБУ снизил курс доллара на 7 копеек, а курс евро "похудел" на 2 копейки.

На вторник, 26 марта, Нацбанк установил такой курс гривны к западным валютам:

100 долларов — 2688,9136 грн (25 марта — 2696,0935);

100 евро — 3045,1947 грн (3047,1249).

Напомним, в начале текущего года гривна укреплялась к доллару и евро. Президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил Главреду, что временное укрепление гривны было средством склонить на сторону президента и кандидата на этот пост на выборах 2019 Петра Порошенко большую часть избирателей.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что до дня выборов президента в нашей стране курс доллара будет 28 гривен за один "бакс".

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к 2019 года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".