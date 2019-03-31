В марте Порошенко разбогател еще на 165 миллионов

Петр Порошенко показал в декларации новые миллионы / УНИАН

По итогам марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко улучшил свое материальное состояние на 165,5 млн грн.

Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в электронную декларацию главы государства за 2018 год.

Согласно опубликованным данным, 1 марта Порошенко получил 45 млн гривен дивидендов, поступивших от компании ПАО ЗНКИФ Прайм ессетс Кэпитал, бенефициаром которой он является.

Проценты от Международного инвестиционного банка добавили в копилку главы государства еще 983 941 грн.

Читайте такжеПорошенко показал новые миллионы в своей декларации

Кроме того, возврат стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа обогатил Порошенко на сумму 80 947 884 грн.

И наконец 22 марта президент сообщил получении еще 38,5 млн грн дивидендов от ПАО ЗНКИФ Прайм ессетс Кэпитал.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.