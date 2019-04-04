Курс евро в Украине подскочил, как ужаленный. Доллар рванул слабее

Европейская валюта подорожала вдвое больше, чем американская / 1zoom.ru

После вчерашнего укрепления гривны в четверг иностранные валюты решили отыграться. Причем темпы роста евро вдвое опережают темпы подорожания доллара.

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара в Украине вырос на 11 копеек, а курс евро – и вовсе на 24 копейки.

Курсы валют от НБУ на 4.04.2019:

1 доллар США – 27,0811 грн/$;

1 евро – 30,4473 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1558 грн;

1 польский злотый – 7,0923 грн.

Как сообщалось, в НБУ дали неожиданный прогноз по курсу доллара в Украине. В этом году с курсом складывается нетипичная ситуация, констатировал чиновник.

Ранее эксперты спрогнозировали валютный курс в апреле. После выборов валютный рынок успокоится, считают финансисты. Говоря о ситуации после второго тура выборов, тут многое будет зависеть от имени победителя и от той экономической политики, которую он будет проводить, считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Перед этим эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам после победы Зеленского. Определенные риски сохраняются, но худшего сценария удалось избежать, считает финансист.

В то же время ранее сообщалось, что курс доллара к гривне после президентских выборов девальвирует при любом раскладе – кто бы ни стал президентом.

Финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко рассказал Главреду, что курс вплотную приблизится к отметке 28 грн/$. А вот более серьезного краха украинской валюте стоит ждать, если начнутся массовые политические протесты.

"…это может привести к очень резкому падению курса гривны вплоть до 35-40 грн/$", – уверен Повторенко.

Эксперты уже рассказали, когда украинцам бежать за баксом. В частности, экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

Если же говорить о том, что будет с гривной в ближайшее время, то официальный курс доллара к гривне от НБУ на 01.04.2019 составил 27,2091 грн/$. Курс евро к гривне, по сути, не изменился (колебания не превысили одной копейки) и составил 30,5676 грн/ евро.