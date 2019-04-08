Реванш рубля и взлет гривны: что творится с курсом в Украине и в России

Гривна и рубль продемонстрировали значительный подъем / gazeta.ru

Курс рубля к доллару укрепился, пробив психологическую отметку в 65 руб./$. Аналогично и курс доллара в Украине демонстрирует падение.

По данным Московской биржи на 18:37, курс доллара обвалился на 36 копеек — до 64,98 руб./$. При этом курс евро, просев на 13 копеек, составлял 73,17 руб./евро.

Такие же курсовые тенденции наблюдаются и в Украине: на 09.04.2019 НБУ опустил официальный курс доллара к гривне на 12 копеек – до 26,6441 грн/$. А курс евро к гривне упал на 10 копеек – до 29,9639 евро/грн.

Как пояснил финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко в комментарии Главреду, курс гривны укрепляется в ожидании второго тура выборов президента Украины 2019.

"Вероятно, вплоть до проведения второго тура президентских выборов гривна продолжит укрепляться, и ее курс будет определяться исключительно политическими факторами. Украинская валюта будет стремиться к отметке 26,5 грн/$", – прогнозирует Повторенко.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.