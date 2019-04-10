Доллар и евро пошли вверх, не дожидаясь второго тура выборов

10 апреля 2019, 08:57

Евровалюта подорожала сильнее, чем американская.

Валюта доллары евро
Курс доллара в Украине разом с курсом евро поползли вверх / REUTERS

Не дожидаясь второго тура выборов президента Украины 2019, курс доллара и курс евро разом пошли вверх. Хотя ранее эксперты отмечали, что до окончания выборов курс в Украине придержат.

Тем не менее, по сравнению с предыдущим рабочим банковским днем, НБУ на среду повысил курс доллара к гривне на 5 копеек, а курс евро – сразу на 14 копеек.

Стоит отметить, что по курсу НБУ население не может покупать валюту. Это просто "среднее по палате", то есть среднее значение за день по операциям на межбанковском рынке.

Курсы валют на 10.04.2019:

  • 1 доллар США – 26,696 грн/$;
  • 1 евро – 30,1051 грн/евро;
  • 10 российских рублей – 4,1213 грн;
  • 1 польский злотый – 7,0224 грн.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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