"Шантаж Европы": Коболев предупредил о газовой хитрости России

РФ может устроить новый газовый кризис, полагает глава НАК Нафтогаз Украины.
Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы не подписывать контракт с Украиной по транзиту газа.
Благодаря, в частности, отсутствию договора насчет транзита российская сторона хочет получить шанс пошантажировать Европу, рассказал Коболев в интервью ТСН.
По словам собеседника, то, что Северный поток-2 не заработает 1 января 2020 года, очевидно, к этому уже все готовы, и этот факт не помогает украинской стороне усилить позиции на газовых переговорах.
"…они (россияне — Ред.), по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что Северного потока-2 нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле…", — предупредил Коболев.
Читайте такжеТруба-2020: как главный актив Украины рискует превратиться в груду железаГлава правления НАК полагает, что транзит российского газа по украинской территории может быть полностью приостановлен.
"…я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях", — добавил управленец.
Коболев подчеркнул, что Украине важно максимально подготовилась к будущей зиме, нужно создать дополнительные запасы газа. "И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы…", — сказал собеседник.
Напомним, контракт на транзит российского газа по украинской газотранспортной системе действует до 1 января 2020 года.
Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планировалось, что общая мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.
Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.