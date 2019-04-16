"Шантаж Европы": Коболев предупредил о газовой хитрости России

Россия хочет иметь шанс пошантажировать Европу с помощью газа, считает Андрей Коболев / Фото: Reuters

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы не подписывать контракт с Украиной по транзиту газа.

Благодаря, в частности, отсутствию договора насчет транзита российская сторона хочет получить шанс пошантажировать Европу, рассказал Коболев в интервью ТСН.

По словам собеседника, то, что Северный поток-2 не заработает 1 января 2020 года, очевидно, к этому уже все готовы, и этот факт не помогает украинской стороне усилить позиции на газовых переговорах.

"…они (россияне — Ред.), по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что Северного потока-2 нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле…", — предупредил Коболев.

Читайте такжеТруба-2020: как главный актив Украины рискует превратиться в груду железаГлава правления НАК полагает, что транзит российского газа по украинской территории может быть полностью приостановлен.

"…я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях", — добавил управленец.

Коболев подчеркнул, что Украине важно максимально подготовилась к будущей зиме, нужно создать дополнительные запасы газа. "И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы…", — сказал собеседник.

Напомним, контракт на транзит российского газа по украинской газотранспортной системе действует до 1 января 2020 года.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планировалось, что общая мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.