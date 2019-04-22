Очередное подорожание на АЗС: стало известно о новом росте цен на бензин

На украинских АЗС растут цены на бензин / WOG

За минувшие субботу и воскресенье, 20-21 апреля, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС возросла.

Как сообщает ресурс Нефтерынок, цены на заправках поднялись на 30-60 копеек за литр.

Сети ОKKO и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп./л, до: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95 Премиум – 32,49 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л.

При этом в сети SOCAR цены возросли на 60 коп./л выросли цены на бензин, до: А-92 – 30,59 грн/л, А-95 – 31,59 грн/л, А-95 Премиум – 32,59 грн/л.

В свою очередь Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп./л, до: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,30 грн/л, ДТ – 28,50 грн/л.

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Кроме того, в сети UPG цены выросли на 40 коп./л, до А-92 – 27,50 грн/л, А-95 – 28,50 грн/л, ДТ – 27,50 грн/л.

А вот на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожали бензины до: А-92 – 25,69 грн/л, А-95 – 26,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,19 грн/л.

Портал резюмирует, что по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп./л, до: А-92 – 27,68 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л, А-95 Премиум – 30,05 грн/л, ДТ – 28,25 грн/л.

Напомним, ранее эксперт оценил риски скачка цен на АЗС после "нефтяного" запрета РФ.