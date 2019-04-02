Новое подорожание на АЗС: эксперты объяснили причины роста цен на топливо

В Украине растут цены на топливо / sevdon.net

Подорожание топлива на украинских заправках связано с ростом котировок на оптовые поставки нефтепродуктов в Европе, а также подорожанием валюты, заявил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Он подчеркнул, что за последние дни цены на АЗС подскочили на 0,2 – 1 грн за литр.

По словам директора спецпроектов Научно-техничного центра Психея Геннадия Рябцева, повышение оптовых цен на нефтепродукты на 5–7% может стать одним из оснований для роста цен у розничных операторов.

По его прогнозу, при сохранении тренда на оптовом рынке в ближайшие две недели, можно ожидать роста стоимости нефтепродуктов на 20–30 коп.

При этом Сиренко добавил, что в региональных сетях можно уже на этой неделе ожидать роста цен на 20 – 30 копеек, пишет Сегодня.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост цен на бензин на 1 гривну за литр.