Ценовые "качели" на АЗС: эксперты рассказали, на что рассчитывать автовладельцам

Эксперты рассказали о ценах на топливо / sevdon.net

За декабрь 2018 года цены на горючее на заправках снизились почти на три гривны, а причиной послужило падение стоимости нефти, которое произошло в конце прошлого года.

Подешевевший бензин и "золотой" дизель

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, цена упала почти на 40% и этот процесс продолжается.

"Поэтому имеем такой длительный процесс, который имеет перспективу продолжаться. В рознице есть потенциал для снижения где-то на 2,5 грн", – пояснил он.

Эксперт также отметил существенное увеличение спроса на дизтопливо, которое по результатам года подорожало на 2,33 грн и теперь стоит дороже, чем 92-й бензин.

"Все из-за того, что существенно растет спрос на дизтопливо. В том числе из-за повышения требований к качеству горючего. А один из путей улучшения топлива – большее использования дизельного топлива вместо мазута. Поэтому растет спрос на дизтопливо, и его цена тоже. В Украине это заметно по тому, что цена на дизтопливо уже выше, чем на бензин. Раньше бензин был более дорогим, тем более акцизный сбор на него намного больше".

Почему скачут цены на горючее

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на цену оказывает курс валют.

Причем сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – пояснил эксперт Леонид Косьянчук Сегодня.

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

Что будет с ценами на топливо

Еще в декабре 2018 года члены ОПЕК и другие страны договорились сократить добычу нефти. Это приведет к ее подорожанию.

По словам эксперта Сергея Сиренко, сокращение добычи означает сокращение предложения на рынке, а это значит, что будет выше цена.

"Таким образом они хотят остановить падение цены на нефть. Это уже показало результаты. С первых дней января мы видим, что нефть пошла вверх", – говорит он.

По прогнозам Всемирного банка средняя цена на нефть на 2019 и 2020 годы составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн.

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"Как показал прошлый год, никто не понимает, что происходит с нефтью. Когда все прогнозировали, что нефть будет дешевой – она дорожала. Когда к концу года говорили, что она будет 100 долларов за баррель, она оказалась на отметке 50 долларов. Это говорит о том, что здесь работают нестандартные механизмы, ожидания каких-то событий, которые могут в перспективе как-то повлиять. Но сейчас есть договоренность стран ОПЕК и других, но с другой стороны есть ожидания увеличения добычи нефти в США, что также должно насытить рынок", – добавляет Куюн.

Что происходит сейчас с ценами на нефть

Цены на нефть опускаются в четверг после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду.

Повышение стоимости нефти Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI - достигло 23%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $60,96 за баррель, что на $0,48 (0,78%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $2,72 (4,63%) - до $61,44 за баррель, максимума с середины декабря.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,52 (0,99%) - до $51,84 за баррель. По итогам торгов 9 января контракт вырос в цене на $2,58 (5,18%) - до $52,36 за баррель, что является максимумом с 13 декабря.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Напомним, ранее эксперт назвал условия снижения цен на бензин в Украине.