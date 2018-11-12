"Топливный коллапс": украинцам пригрозили "катастрофическим ударом" со стороны России

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Прекращение поставок нефтепродуктов из России станет катастрофическим ударом для украинского рынка и спровоцирует топливный коллапс, поскольку на РФ приходится почти 60 процентов поставок топлива в Украину.

Такое мнение выразил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии "Обозревателю".

"Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется", - сказал Корольчук, отметив, что РФ не заинтересована в таком сценарии, так как лишится доходов.

По словам эксперта, похожая ситуация уже возникала на фоне сокращения поставок топлива из России и Беларуси, что спровоцировало рост цен на бензин в Украине.

"Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это обычно будет коллапсом на рынке нефтепродуктов. На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом", - предупредил Корольчук.

22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.