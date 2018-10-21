Эксперт назвал условия снижения цен на бензин в Украине

Бензин на АЗС может упасть в цене при наличии определенных факторов / sevdon.net

Стабильность стоимости бензина на внешнем рынке и отсутствие валютных скачков может привести к некоторому снижению цен на топливо на украинских АЗС.

"Рынок уже отреагировал и сломал тот стереотип, что когда нефть в мире растет – и у нас дорожает, а когда в мире дешевеет – то у нас бензин не дешевеет. На самом деле дешевеет", - сказал в комментарии 24 каналу эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Аналитик подчеркнул, что в последние дни наблюдается снижение цены на нефть на внутреннем рынке. Этому, в частности, способствует отсутствие падения курса гривны. Поэтому крупные автозаправочные сети уже несколько снизили цену на бензин.

Косянчук добавил, что в случае сохранения данной тенденции, автолюбители могут надеяться не только на отсутствие подорожания бензина, но и на определенное снижение рыночной стоимости.

Напомним, ранее были указаны причины значительного роста цен на бензин на украинских заправках.