Новое подорожание на АЗС: стали известны основные причины роста цен на топливо

На украинских АЗС дорожает топливо / sevdon.net

За первые пять дней октября топливо на украинских АЗС подорожало примерно на гривну.

Как отмечает консалтинговая группа "А-95", средняя стоимость бензина А-95 поднялась с 32,08 грн/л до 33,03 грн/л. При этом максимальная цена взлетела еще выше: на в некоторых сетях АЗС литр А-95 стоит 35,49 грн.

Кроме того, стоимость повышение также коснулось стоимости дизельного топлива: средний показатель вырос с 29,88 грн/л до 30,96 грн/л.

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В то же время автогаз на заправках за неделю подорожал с 15,05 до 15,36 грн/л.

При этом в сетях АЗС подорожание объясняют тремя причинами: растущими ценами на нефть из-за санкций США против Ирана и последствий урагана "Майкл", проблемами с поставками нефтепродуктов с крупных заводов, а также нестабильным курсом гривны.

Ранее сообщалось о том, что новый курс доллара взвинтит цены на бензин.

Напомним, эксперты рассказали о росте цен на бензин и дизтопливо с начала года.