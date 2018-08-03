Стало известно, как новый курс доллара взвинтит цены на бензин

В ближайшее время в Украине цены на бензин могут подскочить на 70 копеек, заявил директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Только из-за проседания гривни цены можно поднимать уже на 40-50 копеек. А если учесть, что в последние недели подорожали нефтепродукты на границе на 2%, то это еще 20 копеек. То есть экономически обоснованным является поднятие стоимости топлива где-то на 60-70 копеек уже сегодня", – отметил эксперт.

По его словам, очень большое влияние на цену бензина оказывает курс валют.

При этом сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта снижает свою стоимость, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены, пояснил Рябцев в комментарии "Сегодня".

Напомним, в мае крупные сети заправочных станций подняли цены на бензин и дизтопливо на 10-50 коп. за литр.