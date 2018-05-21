Бензин и социальные продукты питания. Стало известно о новом росте цен в Украине

21 мая 2018, 16:20

Все виды мяса подорожали за год на 25%-71%, а больше всего в цене прибавило сало — 71%.

В Украине дорожает топливо и продукты питания

За минувший апрель в Украине подорожали некоторые социальные продукты питания.

Как сообщили в Государственной службе статистики, в апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% — до 15,07 грн за литр.

Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).

Среди всех видов мяса подорожала только свинина — на 5,6% — до 69,3 грн за 1 кг.

В то же время говядина подешевела на 0,3%, курятина — на 0,08%.

По данным председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, все виды мяса подорожали за год на 25%-71%. Больше всего в цене прибавило сало — 71%. Свинина подорожала на 41%, говядина — на 27%.

"На конец апреля килограмм говядины можно было купить в среднем по стране за 125 грн, свинины — по 116 грн, филе курицы — по 91 грн, вареной колбасы — по 86 грн, сала — по 70 грн, а бройлера — по 55 грн", — написал он в Facebook.

Если же в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец апреля 2018 года она составляла 543 грн, тогда как год назад — 402 грн.

"То есть мясная корзина за год подорожала на 35%, или на 141 грн", — уточнил Дорошенко.

В то же время, по данным консалтинговой компании UPECO, крупные сети заправочных станций за период с 18 по 21 мая (включительно) подняли цены на бензин и дизтопливо на 10-50 коп. за литр.

В сети АЗС WOG все виды топлива выросли в цене на 50 коп. за литр: бензин А-92 — до 31,45 грн за литр, А-95 — 32,45 грн, А-95 "Премиум" — 33,45 грн, дизельное топливо — 29,95 грн и дизтопливо "Премиум" — 30,95 грн.

На АЗС SOCAR цены на бензины и дизтопливо увеличились на 10 коп. за литр: А-92 — до 30,99 грн за литр, А-95 — 31,99 грн, А-95 "Премиум" — 32,99 грн, дизельное топливо — 29,49 грн и дизтопливо "Премиум" — 30,49 грн.

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" подняла цены на 10-30 коп. за литр, бензин А-92 стоит 27,19 грн за литр, А-95 — 27,79 грн, А-95 "Премиум" — 28,99 грн, дизтопливо — 25,99 грн и дизтопливо "Премиум" — 26,79 грн.

По состоянию на 21 мая средняя розничная стоимость нефтепродуктов выросла до уровня: бензин А-92 — 28,30 грн за литр, А-95 — 29,28 грн, А-95 "Премиум" — 30,53 грн, дизтопливо — 27,11 грн и дизтопливо "Премиум" — 28,96 грн.

По данным международного агентства Bloomberg, 21 мая фьючерсная цена (с поставкой в июле) на эталонный сорт нефти Brent снизилась по сравнению с 20 мая на 0,09 долл. за баррель — до 78,34 долл. за баррель.

Напомним, на украинских АЗС снова выросли цены на бензин и дизтопливо.

Как известно, накануне сезона отпусков в Украине также подорожает стоимость проезда в поездах.

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