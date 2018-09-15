Эксперты рассказали о росте цен на бензин и дизтопливо с начала года

В Украине растут цены на топливо / sevdon.net

В Украине с 10 по 14 сентября розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 26,49 гривен/литр, а на А-92 и А-95 повысились на 0,36-0,37% до 29,96-30,98 гривен/литр.

Как сообщили в компании UPECO, с начала 2018 года розничные цены на бензин А-76/80 повысились на 4,87% с 25,26 гривен/литр, на А-92 - повысились на 9,70% с 27,31 гривен/литр, на А-95 - повысились на 10,29% с 28,09 гривен/литр.

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В то же время с 10 по 14 сентября розничные цены на дизтопливо повысились на 0,42% с 28,73 до 28,85 гривен за литр.

При этом с начала 2018 года розничные цены на дизтопливо повысились на 11,61% с 25,85 гривен/литр, передают "Українські Новини".

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый курс доллара взвинтит цены на бензин.