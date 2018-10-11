"Или рыночная цена, или не будет топлива": эксперт объяснил, почему снижение цен на бензин невозможно

Сергей Куюн. Фото: facebook.cоm/SеrgeyKuyun

Цена на бензин в Украине не может быть меньше той, что есть сейчас, из-за рынка нефти.

Такое мнение выразил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, комментируя акцию протеста против роста цен на безнин, которая в четверг, 11 октября, прошла по всей Украине.

"Какие варианты снизить цены на топливо? 50% в цене бензина и 60% в дизтопливе – закупочная цена. 80% импортируем, цены мировые. Сразу успокою тех, кто думает, что украинский бензин был бы дешевле: его производят из импортной нефти, так что без вариантов. Если из украинской нефти, то ее, во-первых, на 5 дней потребления, во-вторых, ее продают с привязкой к внешней котировке. Нефть выросла за месяц с 75 до 85 долл. за баррель. Два месяца назад она стоила 72 долл. Можем повлиять на внешние цены? Понятно", - отметил эксперт.

Протесты из-за цен на бензин - инфантилизм и стремление к халяеве

По его словам, требование "бляхеров" снизить акциз, в случае, если оно будет выполнено, кардинально не изменит цену на топливо.

"Вероятность снижения акциза вижу "нулевой". Налог невысокий, в Европе это в 5-6 раз выше (в частности на ДТ). Хотя у нас можно ждать всего. Через подобные акции просто расшатывают Кабмин, кураторы "евросил" уже всем известны. Устоит ли премьер? Если пойдет на снижение акцизов, сам себе подпишет приговор", - уточнил Куюн.

Эксперт также спрогнозировал, что если стоимость нефти достигнет показателя в $100 за баррель, как прогнозируют мировые нефтетрейдеры, в Украине установится цена в 35-40 грн за литр бензина уже до конца года.

"Рациональное предложение, которое нужно внедрить Кабмину – установить акциз в гривне, а не в евро, как сейчас. Постоянное сползание курса раскручивает ценовую спираль. Оставшиеся проценты в цене на АЗС – затраты и прибыль трейдера. Прибыль находится в пределах 10% или 3-4 грн/л. Это скорее заработок премиальных сетей (ОККО, WOG, Socar и т.д.), тогда как эконом-сегмент ("Укрнафта", БРСМ, ANP) – вдвое меньше. Никакой Кабмин или Антимонопольный комитет не заставит бизнес снизить наценку, тем более что радикально на конечной цене это снова-таки не скажется. Или будет рыночная цена или топлива не будет", - резюмировал Куюн.

Ранее сообщалось о том, что новый курс доллара взвинтит цены на бензин.