Протесты из-за цен на бензин - инфантилизм и стремление к халяеве

Говорят, водители в Киеве протестуют против высоких цен на бензин. А еще говорят, что в стране "зубожіння". А между тем у кучи народу, среди которых многие, судя по всему, и средней школы не закончили, есть автомобили. И они протестуют. Критического мышления у людей нет, а вот автомобили у них есть. И они против высоких цен на бензин.

Цены на нефть за последний год выросли с 40 долларов за баррель до 85 долларов за баррель. В результате, выросли цены на бензин. Все логично. В чем смысл протестовать? Какие требования выдвигать? И почему в Киеве? Может сразу ехать в Нью-Йорк, на Уолл-стрит? И требовать там у трейдеров понизить цены? Или пикетировать заседание ОПЕК, где эти шейхи и русские договариваются о снижении добычи? А может сразу на Красную площадь, в Москву?

Или протестующие хотят, чтобы государство оплатило им бензин? Ну вот газ же дотирует для населения, цена в два раза ниже рыночной. Может они хотят также с бензином? Читайте такжеНовое подорожание на АЗС: стали известны основные причины роста цен на топливоВедь есть украинский бензин, мы же добываем украинскую нефть. Почему украинская нефть должна обходится простым украинцам по рыночным ценам, устанавливаемым где-то в Нью-Йорке или Сингапуре. Это несправедливо. Ведь зарплаты у нас не Сингапурские, а цены на нефть сингапурские. Наверное протестующие хотят, чтобы простым украинцам заливали в баки бензин дешевый, а вот бизнес уже пусть покупает дорогой. Пусть импортный бензин покупает. А простым украинцам хватит родного, украинского. Кстати, не хватит, но это мелочи. Пусть государство обеспечит дешевый бензин. И как, протестующих тупо не волнует. Это не их проблемы. Вот в Кувейте ведь бензин дешевый, а почему в Украине дорогой.

Кстати, самый дешевый бензин в мире в Венесуэле. Там правительство думает о населении. И пусть там инфляция 10 млн процентов в год, но зато бензин дешевый. Там за 100 долларов можно скоро будет танкер заправить. Вот видно, что правительство думает о людях.

Что такое протест за дешевый бензин? Это инфантилизм чистой воды. Когда люди просто хотят, чтобы им дали что-то на шару. И их не волнует, возможно ли это. Им не нравится объективный процесс. Люди не готовы его принимать. Они хотят простое решение. И думают, что им обязаны что-то дать. И эти люди готовы проголосовать за политиков, которые пообещают им простое решение. Потом эти обещания никто не выполнит. Просто потому что чудес не бывает. А люди будут винить политиков, которые им соврали. Но кто виноват, что люди верят в сказки? Кто виноват, что люди не думают. И если политики хотят получить голоса избирателей, а избиратели хотят, чтобы им соврали, то политикам ничего не остается, кроме того, как соврать.

И показательно, что протестуют в основном евробляхеры. Люди, которые не платят налоги и думают, что они самые умные, когда кидают других, продолжают в том же духе. Ведь государство позволило им организовать схему и завести автомобили, не уплатив налоги. И позволяет им ездить на таких номерах, испугавшись толпы, пришедшей под парламент. Так пусть теперь государство еще и доплатит им за бензин. Ведь государству не жалко. Вот так поощрение одной схемы приводит к формированию следующей. А налогоплательщики продолжают за это платить. А потом налогоплательщики дадут евробляхеру дешевый кредит, ведь ему надо организовать свой бизнес и кормить семью. И машину заправлять. А потом налогоплательщики простят евробляхеру его кредит, ведь с такими ценами на бензин его бизнес не прибыльный и он не может позволить себе погашать кредит. А потом…. Есть еще много потом в системе, которой правит популизм и инфантилизм.

И да, судя по пробкам в Киеве, бензин в Украине и так слишком дорогой. Зубожіння такое зубожіння.