Новый скачек цен: в Украине снова выросли цены на бензин и дизтопливо

В Украине растут цены на топливо / фото: rbc.ua

В Украине крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 19–1,10 коп./л.

Средняя розничная цена дизтоплива 1 октября выросла на 12 коп./л, бензинов — на 12–22 коп./л., пишет Enkorr.

При этом в сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,95 грн/л, А-95 — до 34,95 грн/л, А-95+ — до 35,95 грн/л, дизельное топливо — до 32,45 грн/л.

Читайте такжеАналитик спрогнозировал скачок цен на бензин в Украине

В то же время на станциях "Автотранс" все виды бензина подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,58 грн/л, А-95 — до 31,83 грн/л, А-95+ — до 33,09 грн/л, ДТ подорожало на 30 коп./л — до 29,93 грн/л. Также все виды топлива подорожали на 30 коп./л в сети "Нефтек".

Кроме того, в сети KLO А-92 вырос на 0,34 коп./л. до 31,89 грн/л, А-95+ — на 40 к коп./л до 33,59 грн/л.

Вместе с тем такие сети, как Shell, "БРСМ-Нафта", Jazz Oil, "Фактор", "Автопорт" и ZOG повысили цены на 19 коп. – 1,1 грн/л.

Ранее сообщалось о том, что новый курс доллара взвинтит цены на бензин.

Напомним, эксперты рассказали о росте цен на бензин и дизтопливо с начала года.