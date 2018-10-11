50 гривен за литр бензина: эксперт предупредил о резком подорожании топлива

В Украине растут цены на топливо / фото: rbc.ua

Эксперт топливного рынка, экс-глава глава "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук заявил о том, что цена за литр бензина в Украине может подскочить до 40-50 грн.

Он пояснил это подорожанием нефти на мировых рынках и поделился пессимистичным прогнозом, что ее стоимость может достигнуть в следующем году 100 долларов за баррель.

"Не знаю, почем тогда будет у нас бензин — по 40 или может по 50 грн.", — заявил Косянчук.

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Он также подчеркнул, что если курс к концу года достигнет, например, 30 грн/$, то автомобильное топливо подорожает еще, как минимум, на 1,2 грн/л.

"Каждая дополнительная гривна в курсе доллара — это еще плюс 85-87 копеек на литре бензина и дизеля. - рассказал он в комментарии "Минфину".

Эксперт отметил, что внутренние производители нефтепродуктов формируют цены по импортному паритету и никогда не поставляют на рынок свою продукцию дешевле импортной.

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"Как правило, сверяются с прайсами Белорусской нефтяной компании, а та выставляет свои цены по мировым котировкам", — добавил Косянчук.

Напомним, за последнее время в Украине снова растут цены на бензин. Так, за первые пять дней октября топливо на украинских АЗС подорожало примерно на гривну.

Ранее сообщалось о том, что новый курс доллара взвинтит цены на бензин.

Отметим, что эксперты рассказали о росте цен на бензин и дизтопливо с начала года.