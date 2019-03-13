Новое подорожание: эксперт назвал факторы роста цен на топливо

АЗС, заправка, топливо / фото: rbc.ua

В ближайшие 2-3 недели цены на бензин поднимутся на 1 гривну за литр, заявил эксперт по рынку нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

"И это не будет удивлением ни для потребителей, ни для операторов. Трагедии я здесь не вижу, сжиженный газ остается востребованным топливом. Большей частью на нем не зарабатывают, а поддерживают свое имя. Маржа составляет в районе 18 коп. на литр. В нормальных сетях маржа на сжиженный газ составляет в районе 1 грн – меньше, чем в жидком топливе", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеНовое подорожание на АЗС: стали известны основные причины роста цен на топливо

Косянчук подчеркнул, что перспектива роста цены на топливо есть, поскольку обозначился дефицит предложения не в пользу уменьшения цены, пишет golos.ua.

"Безусловно, курс НБУ также является фактором стоимости топлива. В целом ценовой прогноз на рынке нефтепродуктов можно сравнить с прогнозом погоды, который является более правильным", - добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт назвал условия снижения цен на бензин в Украине.