В Украине евро серьезно откатился от психологической отметки

Нацбанк на 20 копеек укрепил курс гривны к евро / Reuters

В среду, 24 апреля, в Украине Национальный банк серьезно укрепил гривну по отношению к евро.

Официальный курс евровалюты на 20 копеек откатилась от психологической отметки в 30 гривен.

НБУ также укрепил курс украинской валюты по отношению к доллару — курс доллара снизился на 9 копеек.

На четверг, 25 апреля, Нацбанк установил такой курс гривны к западной валюте:

Стоимость 100 долларов составляет 2659,4202 грн (24 апреля — 2668,8008);

Стоимость 100 евро составляет 2980,9441 грн (3001,0665).

Читайте такжеОтмена национализации Приватбанка: как это повлияет на курс гривныНапомним, глава Украинского аналитического агентства Александр Охрименко говорил, что после президентских выборов в Украине не стоит ожидать девальвации гривны, возможна даже ревальвация украинской валюты.

Ранее старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин спрогнозировал, что в нашей стране провал реформ и пауза в работе с кредиторами не позволит удержать курс гривны на фоне пиковых выплат по госдолгу в 2019 и 2020-м, в конце текущего года курс валюты может оказаться в коридоре 30,5-31,5 грн за один доллар.

В утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".