"Перебор" с ценами на АЗС: эксперты дали прогноз для автовладельцев

Цены на бензин продолжат расти / WOG

По словам директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, на цены на заправках влияют три фактора: стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют к гривне и ситуация на рынке.

"Курс гривны пока стабилен – по этой причине цены точно не будут расти. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня", – подчеркнул эксперт.

По словам аналитика инвесткомпании Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, после ограничения Беларусью поставок топлива из-за грязной нефти из России, в мае рынки будут пребывать в неопределенности, выльются ли эти ограничения в реальное снижение объемов поставок из РФ.

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"Я считаю, что (если только РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся) очень вероятен "перебор", – подчеркнул он в комментарии Сегодня.

Аналитик считает, что в таком случае импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на одну гривну за литр.

"То есть имеется вероятность, что цены на 2 мая (А-95 – 30,1 грн/л, ДТ – 29,5 грн/л) будут соответствовать средним за весь май", – добавил Хорошун.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил о возможности отказа Украины от российских дизеля и бензина. Премьер пояснил, что правительство сейчас предпринимает шаги для экспорта сырья из других стран.