Рост цен и зарплат: эксперт оценила риски нового инфляционного скачка

Рост цен в прошлом году подгоняло увеличение зарплат / ZN.UA

Сдержанная инфляция в Украине в последнее время является результатом взвешенной фискальной и монетарной политики: стабильного курса гривны, высоких ставок НБУ и умеренного бюджетного дефицита, заявила экономист Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.

"Подгонял рост цен в прошлом году именно рост зарплат: украинцы получили больше, соответственно, стали покупать больше товаров, и это давило на цены в сторону повышения", – объяснила Михайлишина.

По ее словам, для реализации планов Нацбанку на 2019 год по замедлению инфляции до 6%, а к 2020-му – до 5% потребуется соблюдение ряда условий, пишет Сегодня.

"Прогнозы сбудутся, только если не будут увеличиваться необоснованные расходы бюджета, а сам закон о бюджете-2020 будет принят вовремя. Также важным фактором для экономической и инфляционной стабильности станет продолжение программы МВФ: Украина должна очень большие суммы внешним кредиторам, без поддержки Фонда мы не сможем их выплатить", – объяснила Михайлишина.

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Она также добавила, что внешними рисками для экономической стабильности Украины является потенциальное замедление мирового экономического роста, возможное падение цен на наши основные экспортные товары – руду, металлы, зерновые, а также потеря доходов от транзита газа и российская агрессия.

Напомним, во время чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.