В Нафтогазе раскритиковали анбандлинг по модели Гройсмана

В Нафтогазе против анбандлинга компании по модели Владимира Гройсмана

Анбандлинг (разделение) Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины на основе модели OU (ownership unbundling) может спровоцировать проигрыш украинской стороны РФ в Стокгольмском арбитраже.

Таким образом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал заявление премьера Владимира Гройсмана о приемлемости анбандлинга Нафтогаза лишь с разделением собственности компании.

"Мы предоставили уполномоченным представителям Кабмина заключение юристов и экспертов, с которыми мы выиграли в Стокгольмском арбитраже против Газпрома, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш Газпрому в новом арбитраже, который уже инициировал Газпром, примерно 3 миллиардов долларов вместо того, чтобы выиграть у Газпрома 11-14 миллиардов долларов", - написал Витренко в Facebook.

Читайте такжеЭксперты ЕС: Нафтогаз на пару с Газпромом делают все, чтобы не решать проблему транзита через УкраинуПо его словам, для Нафтогаза необходима иная модель анбандлинга, "как это позволяет сделать европейское и украинское законодательство, - ISO (независимый системный оператор)".

Как известно, Гройсман потребовал от Нафтогаза реализовать необходимые решения для завершения процесса разделения функций компании, в частности выделения независимого оператора газотранспортной системы Украины (анбандлинг) до конца текущего года.

Премьер констатировал, что работа Нафтогаза по вопросу анбандлинга не была успешной.

Он подчеркнул, что сегодня не существует никаких преград, прежде всего юридического характера, которые могли бы задерживать анбандлинг Нафтогаза по определенной модели.

Читайте такжеТакой суммы не ожидали: Нафтогаз официально объявил новую цену на газ для населения

Напомним, ранее в Нафтогазе анонсировали возобновление переговоров с РФ после разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.