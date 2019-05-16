В Нафтогазе анонсировали возобновление переговоров с РФ после разговора Зеленского с Путиным

В Нафтогазе назвали сроки возобновления переговоров о транзите российского газа / ТСН

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что переговоры о транзите российского газа через территорию Украины возобновятся в июне.

"Российская сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным", – подчеркнул Коболев во время инвестиционной конференции в Киеве.

Отметим, что переговоры должны урегулировать вопрос транзита российского газа через территорию Украины после завершения текущих контактов с 2020 года.

Читайте также"Газпром должен денег": Коболев рассказал, как РФ начала переговоры по газовому транзиту"Думаю, что возобновятся эти переговоры где-то в июне", - добавил Коболев.

Напомним, эксперты ЕС заявили о том, что Нафтогаз с Газпромом делают все, чтобы не решать проблему транзита через Украину.

Ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что в 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, поскольку альтернативные маршруты не готовы