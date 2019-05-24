Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек

24 мая 2019, 09:59

В Киеве на наличном рынке доллары стоят от 26,35 до 26,60 грн за один "зеленый".

Курс валют на 24-05-2019: В Украине повысился официальный курс доллара
В Украине повысился официальный курс доллара / 1zoom.ru

В Украине Национальный банк на несколько копеек снизил курс гривны к доллару, но немного укрепил нашу валюту к евро.

Курс доллара повысился на 3 копейки, а курс евро снизился на 5 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные регулятором.

Курс валют от НБУ на 24 мая:

  • Стоимость 100 долларов составляет 2633,5723 грн (23 мая — 2630,4698);
  • Стоимость 100 евро составляет 2933,5362 грн (23 мая — 2938.4978).

Наличный курс валют на 24 мая

Сегодня в Киеве разный наличный курс доллара: в банках столицы доллары покупают по стоимости от 26,00 до 26,30 грн за один "бакс", а продают "зеленые" по цене от 26,35 до 26,60 грн, пишет finance.ua.

ПриватБанк, курс валют

В Привате доллары покупают по стоимости 26,15, а продают по 26,55 грн за один "бакс".

Курс валют на 24-05-2019: Курс валют от ПриватБанка
Курс валют от ПриватБанка / Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,05 грн, а покупают по 26,58. Курс евро к гривне составляет 28,85/29,60 грн, а курс рубля — 0,25/0,4170 грн.

Курс доллара, черный рынок

В Киеве на черном рынке в среднем доллары покупают по 26,31 грн, а продают по 26,38 грн за один "зеленый".

Курс валют: котировки доллара на межбанке

В четверг после открытия межбанка курс доллара был на уровне 26,28 — 26,32 грн за "бакс", а к закрытию курс американской валюты достиг отметок в 26,36 — 26,38 грн, сообщает Укрдилинг.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

Ранее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что до 27 мая в Украине наличный курс доллара в банках может составить 26,2/26,4 грн. По его словам, на межбанке доллар может торговаться около отметки в 26,4 грн.

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