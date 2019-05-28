"Без сумасшествия Омеляна": украинский эксперт оценил убытки от ухудшения отношений с РФ

28 мая 2019, 05:10

По словам Червоненко, Киев мог бы получать огромную прибыль, если бы через украинскую территорию шли поезда из Китая в Европую

Первые машины въезжают в транзитную зону
Украинский эксперт оценил убытки от ухудшения отношений с РФ / Reuters

Убытки Украины от транзитных запретов с Россией бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко оценил в миллиарды долларов.

По его словам, Киев мог бы получать огромную прибыль, если бы поезда из Китая в Европу шли через украинскую территорию. Однако из-за украино-российского конфликта всю выгоду получает Беларусь.

"Но у нас же какая мораль? Омелян кричит: там гулять будут бурые медведи, я не пущу грузовой поезд! А деньги и логистические потоки – это вода. Они пошли вокруг. Пусть дороже, но без сумасшествия… А в это время его жена делает интернет-магазин с дефиле в Москве", – заявил Червоненко.

Читайте также"Зассаные 40-летние вагоны и импотенты-чиновники": Омелян в истерике наехал на ЗеленскогоОн заявил, что если Украина "снимет вопросы с Россией и сделает взаимовыгодный Шелковый путь", то через пять лет доход страны вырастет до 30 млрд долларов.

"Мы должны были пустить контейнерный поезд из Словакии в Китай... он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция", — заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

В итоге, рассказал Червоненко, в настоящее время "украинской схемой" пользуется Беларусь: еженедельно по ее территории проходят 75 составов из Китая еженедельно.

Ранее в прямом эфире украинского телевидения случилась драка между нардепом из фракции БПП Алексеем Гончаренко и бывшим главой Минтранса и связи Украины Евгением Червоненко. Конфликт вспыхнул в ходе разговора об украинских военнопленных. Слово за слово, Червоненко назвал Гончаренко "Иудой", а тот ответил: "Ты, закрой рот, перебежчик!".

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Россия транзит Евгений Червоненко шелковый путь Украина
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