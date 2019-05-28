Европейский центробанк показал фото новых купюр в 100 и 200 евро

С 28 мая в странах еврозоны вошли в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро.

Они сделаны в прежней цветовой гамме, но дизайн у них немного изменился. Новые купюры уже: по ширине они теперь, как купюры в 50 евро. Это сделано, чтобы купюры легче помещались в кошельках, а банкоматы смогут их быстрее обрабатывать.

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Эти банкноты завершают обновление второй серии евровалюты. Ранее в обращение уже вышли новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро.

Старые банкноты останутся в обиходе до их естественного вывода из обращения.

Напомним, австралийцы только спустя полгода заметили опечатку на своей купюре. Резервный банк Австралии ошибку признал.

Ранее мы писали о том, какую опасность для здоровья представляет 1-гривневая купюра. Атрофичный гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дизбактериоз и пищевое отравление - все эти болезни можно подхватить, расплачиваясь наличкой.

В марте 2019 в РФ выпустили новую монету к годовщине аннексии Крыма. Новая монета — не единственный денежный знак с изображением оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выпустил серию памятных монет, посвященных томосу об автокефалии Православной церкви Украины.