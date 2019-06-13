Доллар рьяно отыгрался на гривне за предыдущие падения / REUTERS

Курс доллара в Украине после пяти дней падения снова пошел вверх. И довольно бодро.

Курс валют от НБУ на 13 июня

Официальный курс доллара к гривне снова вырос: украинская валюта девальвировала на 10 копеек (еще вчера было укрепление на 8 копеек). А курс евро к гривне поднялся на 12 копеек.

Курсы валют НБУ на 13.06.2019:

1 доллар США — 26,4018 грн/$;

1 евро — 29,8948 грн/евро;

1 польский злотый — 7,016256 грн;

10 российских рублей — 4,0923 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Эксперты ожидали укрепления доллара в эти дни: идут выплаты процентов по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) и, разумеется, часть дивидендов тут же конвертируется в валюту.

С другой стороны – впереди нас ждут длинные выходные на Троицу. А перед праздниками бизнес старается затариться гривной впрок, так что спрос на нацвалюту возрастет и будет – хотя бы частично – нивелировать спрос на валюту американскую.

Так что сильных курсовых перекосов до конца этой недели бизнес-аналитики не прогнозируют – ни в одну, ни в другую сторону.

Ранее эксперты предупредили об угрозе резкой девальвации. Нервозность на валютном рынке связана с политической перезагрузкой.

В банке Кредит Днепр ориентируются в ближайшие месяцы на диапазон в 26,5-27,5 грн/$ на конец августа, ОТП прогнозирует коридор 26,5-27,3 грн/$ по итогам второго квартала (заканчивается в июне) и 27,3-28,5 грн/$ – на конец третьего. Альпари исходит из курса 27-27,5 грн/$ в конце сентября.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен. Правительство должно подготовиться, чтобы смягчить условия дефолта, считает эксперт.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

На момент закрытия торгов курс доллара на межбанке 12-06-2019 вырос в продаже июня на 1 копейку – до 26,50 грн/$, а в покупке – до 26,46 грн/$. Курс евро в продаже не менялся – 29,97 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Менялы еще не успели толком среагировать на рост бакса на межбанке, поэтому с утра в обменниках наличный курс доллара проседал на 5 копеек: в среднем, американскую валюту продают по 26,4-26,45 грн/$. К вечеру возможно подорожание.

Наличный курс евро в Украине, в среднем, составляет 29,78-29,90 грн/евро. Он тоже просел на 5 копеек.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке остался на уровне вчерашнего дня: доллары покупают по 26,25 грн/$, а продают по 26,60 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке составляет 29,25-30,10 грн/евро (аналогично остался на старом уровне).

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,20 грн/$, а продают населению по 26,70 грн/$ (курс вырос на 5 и 10 копеек соответственно).

Курс евро к гривне составляет 29,20-30,15 грн/евро (вырос на 5 и 15 копеек соответственно).