Курс валют на 14 июня: доллар "утер нос" гривне

14 июня 2019, 09:55

В Киеве сегодня в банках доллар можно продать по цене 26,20 — 26,44 грн.

Курс валют на 14-06-2019: Нацбанк на две копейки повысил курс доллара
Нацбанк на две копейки повысил курс доллара / ubr.ua

В Украине официальный курс доллара "утер нос" гривне — Национальный банк немного повысил стоимость американской валюты, но снизил цену на евро.

В четверг, 13 июня, НБУ повысил курс доллара на две копейки и снизил курс евро на 7 копеек.

Курс валют от Нацбанка на 14 июня:

  • Стоимость 100 долларов достигла отметки в 2641,7080 грн (13 июня — 2640,1893);
  • Стоимость 100 евро достигла отметки в 2982,2242 грн (2989,4863).

Курс валют от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день в качестве средневзвешенного. По официальному курсу население не может купить валюту.

Курс, межбанк

В четверг на межбанке после открытия курс доллара был на уровне 26,4300 — 26,4650 (покупка — продажа) грн за один "бакс". К закрытию межбанка американская валюта тоже торговалась на уровне в 26,4300 — 26,4650 грн, сообщает Укрдилинг.

Наличный курс валют на 14 июня

Сегодня в банках Киеве стоимость доллара колеблется от 26,20 до 26,44 грн. Продают американскую валюту тоже по разной цене — от 26,44 до 26,70 грн, пишет finance.ua.

ПриватБанк, курс валют

В ПриватБанке покупают доллар по 26,25 грн, а продают по 26,60 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллар покупают по 26,18 грн, а продают по 26,68. Курс евро к гривне составляет 29,20/30,10 грн, а курс рубля — 0,25/0,42 грн.

Курс доллара, черный рынок

В столице сегодня на черном рынке доллары в среднем покупают по 26,35 грн, а продают по 26,42 грн за один "бакс".

Ранее Верховная Рада утвердила закон о госбюджете Украины на 2019-й, в котором курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозировался немного выше 29 грн за один "бакс".

Позже в Кабинете министров спрогнозировали, что на конец 2020 года в украинском государстве курс доллара будет на уровне 29,4 грн за "бакс", а на конец 2021-го немного подрастет и достигнет отметки в 30,5 грн.

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