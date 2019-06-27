Эксперт рассказал, как Северный поток-2 поможет решить проблему украинской ГТС

27 июня 2019, 05:06

Северный поток-2  – не угроза,  а катализатор решения проблем украинской ГТС, уверен Валентин Землянский.

Северный поток 2
Северный поток 2 / Sputnik Эстония

Украина должна не противодействовать "Северному потоку-2", а заниматься собственной ГТС и работать в направлении урегулирования конфликтных вопросов с Москвой. Такое мнение высказал эксперт Валентин Землянский. 

По его мнению, "Северный поток-2" – это вопрос большого бизнеса и большой политики. 

"Это вопрос России и Германии, причем и политический, и бизнесовый. Украины это касается ровно настолько, насколько это касается нашего транзита газа. Наша основная проблема – это наша газотранспортная система: что мы с ней будем делать, как будем проводить разделение "Нафтогаза", в какие очередные сроки", - заявил Землянский и уточнил, что сейчас все сроки сорваны. 

Эксперт считает, что Киев должен дать "зеленый свет" европейским инвесторам: "Италия заявляет, что украинский маршрут транзита российского газа ее устраивает, и она готова работать в этом направлении. Такими предложениями не разбрасываются". 

В то же время неповоротливость Украины в данном вопросе объясняется ее несамостоятельностью, считает Землянский. По его мнению,  на затягивание создания независимого оператора с разделением "Нафтогаза" влияют США. 

"Вашингтон устраивает возникновение кризиса, потому что в данном случае это будет означать перебои с поставками российского газа и резкое подорожание газа на европейском рынке, а все это сулит открытие рынка для американского газа", - считает Землянский. 

По его мнению, Украина сейчас теряет время. "Все может закончиться тем, что накануне Нового года мы очнемся и начнем "на коленке" рисовать новое соглашение в авральном режиме, причем находясь в слабой переговорной позиции. А чем меньше времени остается, тем слабее наша переговорная позиция", - считает Землянский. 

Он заявил:  начинать договариваться нужно было еще в 2016 году, в том числе и с Российской Федерацией. Потому что без гарантий России не начнет действовать Европа. "То есть, гарантии России нужны не нам, а Европе. Нам же нужны европейские гарантии. Соответственно, нам необходимо работать в таком треугольнике", - уточнил он. 

"Транзит газа должен стать бизнесом, который не имеет никакого отношения к каким-либо политическим подвижкам. Необходимо оперировать только экономическими и финансовыми расчетами – выгодно или не выгодно это для Украины. Нужно просто перестать играться в политику!", - резюмировал эксперт.

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гтс Северный поток-2 Валентин Землянский Украина
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