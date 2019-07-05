Английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream при их выплате Газпрому

Газпром / Фото: eer.ru

В случае получения дивидендов от Nord Stream Газпром внесет 145 млн долларов в качестве гарантии исполнения требований суда, говорится в решении Коммерческого суда Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК Нафтогаз Украины.

Как передает пресс-служба Нафтогаза, соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу.

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие Нафтогаза или согласие суда для получения таких средств.

Как известно, в марте Английский коммерческий суд наложил на Газпром дополнительные обязательства в части не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Суд также обязал Газпром предоставить денежное обеспечение объемом 200 млн долл. на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

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Ранее Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов.

Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Также суд обязал Нафтогаз выплатить Газпрому $2,6 млрд за поставленное сырье.

Нафтогаз 6 июля 2018 года направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа.

Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом позволяет сторонам требовать пересмотр тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

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В марте 2019 года Нафтогаз направил Газпрому запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом.