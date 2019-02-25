Из Газпрома уволили проигравших Нафтогазу суд сотрудников

Газпром провел чистку кадров из-за Нафтогаза / "Прямий"

Российский газовый монополист Газпром уволил заместителей главы правления Александра Медведева, Валерия Голубева и Всеволода Черепанова.

Об этом сообщает пресс-служба компании, не называя причины увольнения сотрудников.

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что Медведев, голубев и Черепанов выступали свидетелями на судебном заседании в Стокгольме.

"Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа Нафтогаза. И был свидетелем в Стокгольме", - написал он в Facebook.

По словам Коболева, глава Газпрома Алексей Миллер "дистанцировался от арбитража сразу после представления нами встречного иска по транзиту".

Как известно, по иску Нафтогаза Стокгольмский арбитраж принял решение об аресте зарубежных активов Газпрома на сумму свыше 2,6 млрд долл.

Напомним, Украина продала арестованные 40,2 процента акций компании Газтранзит, принадлежавших Газпрому, за 41 млн грн.