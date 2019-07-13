Зеленский не знает о "наследственном" бизнесе президентов Украины — политтехнолог

13 июля 2019, 11:30

У главы государства нет публичной зоны комфорта, полагает эксперт.

Зеленский новости — Владимир Зеленский не знает о
Владимир Зеленский не знает о "наследственном" газовом бизнесе президентов Украины, сообщил политтехнолог / president.gov.ua

В Украине каждый новый президент получал в распоряжение газ, и "голубое топливо" становилось его бизнесом, но об этом пока не знает новый глава государства Владимир Зеленский.

Украинский лидер не знает, что делать, у него тонкая шкура, рассказал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы Методичка для президента Украины издания Хвиля.

По словам эксперта, Зеленский не так публичен, как экс-президент Петр Порошенко, и у него нет публичной зоны комфорта.

"…я недавно разговаривал с газовиком, с человеком, который причастен к газовым добычам, и он говорит такую фразу — …ну, подожди, газ... всегда был бизнесом президента в этой стране, президент приходит — газ его — все. Все об этом знают — что все, что происходит в газовой сфере — этим распоряжается президент…", — отметил Гайдай.

Политтехнолог добавил, что "Зеленский не знает, что газовый бизнес — это президента". "…И он, условно говоря, и не знает, что делать, у него тонкая шкура. И заметь, он не так публичен, как Петр Алексеевич. Петр Алексеевич был во много раз публичнее… он такой — коммуникатор, Зеленский не коммуникатор, он проваливает коммуникацию", — сказал собеседник.

"Более того, видно — она ему очень некомфортна… он тонкошкурый, поэтому у него нет зоны комфорта публичной. Это удивительно, притом, что человек актер, человек сцены…", — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Руслан Бортник говорил Главреду, что Владимир Зеленский за первый месяц президентства не совершил глубокие ошибки. Эксперт отметил, что украинский лидер боролся со старой политической системой за кадры и выстраивал линию мира.

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