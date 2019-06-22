Политолог оценил первый месяц президентства Зеленского

22 июня 2019, 05:25

В одной из сфер президент отработал на оценку, близкую к максимальной, отметил эксперт.

Зеленский новости — На протяжении первого месяца президентства Владимир Зеленский не совершил глубокие ошибки, полагает эксперт
На протяжении первого месяца президентства Владимир Зеленский не совершил глубокие ошибки, полагает эксперт / Reuters

Политолог Руслан Бортник считает, что Владимир Зеленский за первый месяц президентства не совершил глубокие ошибки.

Украинский лидер боролся со старой политической системой за кадры и выстраивал линию мира, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, произошли достаточно успешные переформатирования Администрации президента, Службы безопасности Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил нашей страны.

"Также он (Зеленский — Ред.) выстраивал внешнеполитическую линию... Мы увидели успешные и интересные визиты в Германию и Францию, рабочие встречи в Брюсселе, новые идеи, которые касаются мирного урегулирования ситуации на Донбассе, которые звучали от него, его команды и Леонида Кучмы (второй президент Украины — Ред.)", — отметил собеседник.

Эксперт полагает, что глава государства начал достаточно эффективно работать с идеей мира и сохранения внешней поддержки со стороны западных партнеров Украины. "В этой части президент отработал на оценку, близкую к максимуму…", — заявил политолог.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады. После принятия присяги на верность украинскому народу президент анонсировал роспуск Рады VIII созыва.

Позже — 21 мая — украинский лидер подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы в Верховную Раду 2019 были назначены на 21 июля. Указ опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В Украине 24 мая стартовал избирательный процесс.

Ряд нардепов обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента в Конституционном суде Украины. Позже Конституционный суд решил, что указ президента о роспуске Рады является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.

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СБУ Генштаб Владимир Зеленский администрация президента Леонид Кучма Руслан Бортник
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