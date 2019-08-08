В Нацбанке решили попросить у МВФ еще 10 млрд долларов

Киев рассчитывает на новые транши МВФ

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил о том, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с Международным валютным фондом.

По словам представителя НБУ, объем новой программы составит от 5 до 10 млрд долларов, передает пресс-служба регулятора.

Сологуб пояснил, что первый транш по новой программе с МВФ в объеме около 2 млрд долларов может поступить до конца года, и примерно такие же объемы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 годах.

Читайте такжеЗеленский пояснил, получит ли Украина очередной транш от МВФКроме того, в НБУ также ожидают, что обязательства Украины в рамках новой программы вряд ли будут сильно отличаться от условий предыдущих соглашений. В частности, международные партнеры ожидают антикоррупционную, судебную и земельную реформы, а также продолжения взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.

"Новая программа с МВФ - это прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее в МВФ рассказали, когда и как возобновят переговоры с Украиной.